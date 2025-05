Andria ha colpito nel segno ancora una volta. La 8 e 6 Ore ha regalato alla città un sabato diverso, all’insegna della corsa con tantissimi appassionati, pugliesi e non solo, in gara sulle strade pugliesi. Una sfida attesissima che non ha mancato di regalare emozioni e anche qualche verdetto inatteso.

Non ci si poteva ad esempio attendere un dominio così pronunciato da parte di Antonio Zaini nella prova più lunga. Il portacolori dell’Apd Ecologica “G” ha fatto subito il vuoto in classifica assommando chilometri su chilometri, fino a chiudere con 97,48 km al suo attivo. “Sono stanco ma felice – ha dichiarato il teramano al suo arrivo, conscio della conquista del titolo italiano Iuta sulla distanza – è un sogno che si realizza, ringrazio la mia società e il sostegno della mia famiglia e dei tanti appassionati che erano sul percorso e non hanno smesso di incitarmi”.

Alle sue spalle, oltre 10 km di distanza per il secondo, Giuseppe Zaza con 84,162 km, poi due rappresentanti della società organizzatrice Maratoneti Andriesi, il campione uscente Riccardo Conversano con 80,890 km e Vito Leonetti con 79,791, quinto l’immarcescibile siciliano Michele D’Errico (pol.Marsala Doc), categoria M70 e reduce dalla Marsala Marathon della domenica precedente, con 78,063 km.

Fra le donne vittoria e titolo italiano Iuta per Angela De Sario (Bramea Vultur Runners) con 76,046, davanti alla campionessa uscente Eusapia Petruzzelli (Maratoneti Andriesi/74,789) e a Teresa Chieppa (Andria Runs/63,920).

Nella 6 Ore prima piazza per Gabriele Buscicchio (Atl.Racale) con 67.287 km precedendo Donato Massaro (Pod.Brienza 2000/62,687) e Alessandro Congedi (Atl.Racale/61,420). Alla lettone Monica Sneideryte, da anni in Italia e tesserata per la Pod.San Salvo, la gara femminile con 57,591 km, a seguire Maria Angela Di Leo (Maratoneti Andriesi/56,101) e Rosa Cordini (Gsp III regione Aerea Bari/55,857).

In programma c’era anche la 30 km, dove il successo è arriso al portacolori del team organizzatore Francesco Sanguedolce che in 2h12’38” ha prevalso per 10’50” su Vincenzo Dibenedetto (Barletta Sportiva) e per 17’52” su Savino Mansi (Maratoneti Andriesi). In campo femminile prima Francesca Marra (Correre per Sempre) in 2h47’12”, alle sue spalle Benedetta Di Giorgio a 9’55” e Chiara Marzella (Barletta Sportiva) a 40’12”.

In totale gli arrivati fra le tre prove sono stati 122, un numero cospicuo considerando che si trattava di ultramaratone con il percorso di gara che ha appassionato la gente del posto, scesa in strada per quasi tutta la giornata. Per la società organizzatrice fondamentale è stato il sostegno del Comune, della Regione, di Puglia 2026 European Region of Sport, della Fidal che ha inserito la gara nel calendario nazionale come anche della Iuta. Appuntamento al prossimo anno per un’edizione ancora più in grande.