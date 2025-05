Ancora una volta Andria sarà sabato capitale dell’ultramaratona italiana. Torna infatti la 6 Ore di Andria, alla sua quarta edizione e abbinata come lo scorso anno alla 8 Ore, per un evento che fa parte integrante del calendario nazionale Fidal e che raccoglie l’adesione di molti big del settore. Proprio la gara più lunga è quella che nei pronostici raccoglie il maggiore richiamo in quanto ha già garantito la sua presenza il vincitore dello scorso anno, quel Riccardo Conversano che si è aggiudicato la prova con 86,443 km percorsi e che sarà sfidato da Vito Leonetti, terzo in quell’occasione con 80,566 km e pronto a prendersi la rivincita. Al via anche Eusapia Petruzzelli, vincitrice lo scorso anno nella 8 Ore con 77,332 km percorsi.

La manifestazione si dipanerà lungo un circuito cittadino completamente piatto di 1.418 metri che i concorrenti percorreranno più volte. L’evento è inserito nel GP Iuta 2025 di ultramaratona e nel Criterium Regionale zona Sud e oltre alle due gare basate sulla distanza percorso prevede anche la disputa della 30 km. La 8 Ore assegnerà i titoli nazionali Iuta per la 8 Ore.

Epicentro della corsa sarà largo Torneo, all’interno della Villa Comunale intorno alla quale è disegnato il tracciato di gara. Partenza della prova delle 8 Ore alle 10:00, la 6 Ore e la 30 Km partiranno alle 12:00. A fine gara premiati i primi 3 assoluti della 8 Ore, primi 3 arrivati assoluti e di categoria per la 6 Ore, primi 3 assoluti e vincitori di categoria per la 30 km. Per il Campionato Italiano Iuta verrà redatta una classifica a parte.

Per informazioni: Maratoneti Andriesi, [email protected]