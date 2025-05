In data 29 aprile – nel pieno rispetto della tempistica di legge – è stato presentato ed approvato il Bilancio 2024 della Multiservice spa, Azienda Municipalizzata della Città di Andria. Oltre all’amministratore unico della società, Antonio Griner, ed ai componenti del collegio sindacale, era presente, in rappresentanza del Socio Unico, l’assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella, su espressa delega della sindaca Bruno.

«Per il secondo anno consecutivo – ha ricordato Griner – chiudiamo il bilancio positivamente con un’utile di circa settemila euro. Ma il motivo di orgoglio maggiore è rappresentato dal dato dei ricavi: 4milioni e settecentomila euro, con un incremento di cassa di oltre un milione rispetto all’anno precedente, miglior performance aziendale in assoluto dal 2000, anno di costituzione della Municipalizzata. Ciò significa aver operato con oculatezza soprattutto nei due comparti trainanti dei Parcometri e dei Servizi Cimiteriali».

«Sensibilmente migliorati poi – ha proseguito Griner – i tempi medi di pagamento verso fornitori e terzi, dove si è passati dai 200 giorni del 2022 ai 30 giorni circa allo stato attuale. Così come assumono un aspetto rilevante i numeri relativi agli interventi completati e realizzati nel 2024 sul patrimonio pubblico – oltre 3700 – e alle nuove assunzioni, che sono state 11. Infine mi sia consentito di far rilevare – ha concluso l’amministratore – che questa Municipalizzata, nell’ultimo esercizio, non solo non ha inciso neppure in minima parte sul Bilancio Comunale ma, al contrario, ha riversato nelle casse municipali circa mezzo milione di euro, risorse rivenienti da Pedaggi e Servizi Cimiteriali».

«Salutiamo con ovvio favore l’approvazione del bilancio ’24 della nostra Municipalizzata ma, soprattutto – è il commento della Sindaca di Andria, Giovanna Bruno – riscontriamo con legittima soddisfazione il conforto che ci giunge dai numeri, gli unici che non mentono mai. Ed i numeri ci raccontano che nell’ultimo biennio Multiservice è vieppiù cresciuta nei ricavi, negli utili, nella produttività, negli interventi sul patrimonio pubblico, nelle assunzioni, nelle iniziative e negli obiettivi da perseguire; vale a dire in tutti i principali indicatori di solidità e di redditività di una società al servizio del territorio e della comunità. Tutto questo senza peraltro venir meno ad un altro connotato essenziale di una Municipalizzata, quale quello della Mutualità. Penso al recente impegno speso da Multiservice in favore di un serio e razionale recupero del nostro Cimitero Monumentale, che ci sta restituendo un Camposanto a dimensione di una città moderna ma al tempo stesso virtuosa. Una città che vive nel presente e con gli occhi sempre attenti al futuro, ma senza mai dimenticare la propria storia e le proprie radici».

«Per il secondo anno consecutivo la società in House – ha rimarcato Pasquale Vilella, assessore alla Trasparenza con delega al Bilancio – chiude l’esercizio con un utile che, per quanto esiguo, va interpretato anche alla luce del notevole incremento, un milione di euro, della voce ricavi. Questi risultati sono il frutto di un preciso impegno della Civica Amministrazione teso ostinatamente a mettere in sicurezza la società cui, dopo il Servizio Parcometri, sono stati affidati, con esiti positivi, i Servizi Cimiteriali. Non va sottaciuto che, secondo il Piano di Riequilibrio ed i dettami della Corte dei Conti, avremmo dovuto dismettere questa nostra partecipazione. Al contrario, abbiamo inteso consolidare questo asset vitale ed i risultati ci stanno dando pienamente ragione».