Si è svolta nella mattinata di lunedì 28 aprile, (come ampiamente trattato ndr) una seduta della Prima Commissione Consiliare della Regione Puglia, con all’ordine del giorno, tra gli altri temi, lo stato di avanzamento del Nuovo Ospedale di Andria. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti istituzionali dei vari livelli coinvolti, tra cui l’assessora Ciliento, il consigliere regionale Di Bari, la sindaca Giovanna Bruno, l’assessore Curcuruto e, in rappresentanza del Comitato per il Nuovo Ospedale, Sabino Zinni. Ed è proprio una nota del Comitato a fare un riepilogo su quanto sta accadendo.

Stato dell’arte: cronoprogramma e approvazioni

Secondo quanto riferito dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), il cronoprogramma è attualmente rispettato. Il Ministero della Salute ha approvato il progetto il 15 aprile scorso, insieme al relativo finanziamento, subordinato all’inserimento del nuovo ospedale nel Piano Ospedaliero Regionale. La Regione Puglia si è impegnata ad assumere entro la seconda settimana di maggio la delibera per lo stanziamento del 5% dell’investimento a proprio carico, condizione necessaria per arrivare alla firma dell’accordo di programma ex art. 34 del TUEL.

Struttura, caratteristiche e fasi

Il progetto conferma un ospedale di secondo livello con 400 posti letto, in linea con gli standard richiesti. La verifica tecnica da parte di Asset è in corso, ma facilitata dal fatto che la nuova progettazione ha già recepito gran parte delle osservazioni mosse nella fase iniziale. È confermata anche la realizzazione dell’eliporto, che ha già ricevuto parere preventivo favorevole da parte di ENAC. Il progetto tiene conto dell’evoluzione delle tecnologie, e il parere definitivo sarà acquisito in fase esecutiva.

Polo Universitario e viabilità

Nonostante sia disponibile lo spazio necessario, non è al momento prevista la realizzazione del Polo Universitario, in quanto i relativi costi non sono coperti da fondi sanitari. Servirà un finanziamento dedicato in una fase successiva. Procede parallelamente la progettazione della viabilità esterna e di accesso all’ospedale, con il Comune di Andria come stazione appaltante e un finanziamento di 6 milioni di euro dai Fondi di Coesione Sociale (FSC). Sono in corso anche gli interventi per i sottoservizi (acqua, luce, fogna, gas, impianti tecnologici).

Tempi e costi

Secondo le stime tecniche, saranno necessari 12 mesi per arrivare alla gara d’appalto e 36 mesi per la realizzazione dell’opera. Il costo complessivo stimato è di 360 milioni di euro: 186 milioni per le opere strutturali e 174 milioni per arredi e attrezzature, già interamente disponibili secondo quanto confermato dalla decisione ministeriale.

Il ruolo del Comitato

«Dopo anni di attese e ritardi, finalmente il percorso sembra ben avviato – commentano dal Comitato –. Il confronto tra i diversi livelli istituzionali e tecnici sta producendo risultati. Continueremo a monitorare e informare la cittadinanza, come sempre nell’interesse esclusivo della comunità andriese, della provincia BAT e di tutti coloro che usufruiranno di un ospedale che sarà un hub sanitario di riferimento per l’intera area».