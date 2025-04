Sabato prossimo, 3 maggio, comincia il viaggio verso l’edizione numero 23 del “Cornetto Battiti Live”, in programma a giugno e che anche quest’anno sarà trasmessa su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Cast e novità della prossima edizione saranno rese note tra qualche settimana, ma intanto è già tempo di “Road to Battiti”, il radio live show di Radio Norba, che attraverserà la Puglia in lungo e in largo. Dieci le tappe e come sempre gli ospiti di Radio Norba saranno i grandi protagonisti dell’estate italiana: si parte il prossimo fine settimana, sabato 3 maggio da Andria in piazza Catuma con Fedez e Clara e domenica 4 maggio da Trani (si parla di piazza Quercia in zona porto) con i The Kolors.

“Road to Battiti” sarà la prima uscita ufficiale per Fedez e Clara dopo l’uscita del loro nuovo singolo “Scelte stupide”, che da venerdì 2 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate. “Scelte Stupide” è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci di Fedez e Clara si intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili. “Scelte Stupide” prosegue il viaggio sonoro iniziato da Fedez con “Battito”, mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all’ascoltatore di distogliere l’attenzione.

Anche i The Kolors sono reduci dal 75° Festival di Sanremo, con il brano “Tu con chi fai l’amore”, che a distanza di settimane è ancora in altissima rotazione radiofonica e ai primi posti di tutte le classifiche. Il trio napoletano composto da Stash, Dario e Alex è reduce dall’esibizione sul palco del Circo Massimo in occasione del Giubileo del 2025, ma soprattutto da una lunga serie di sold out nei tantissimi live su palchi prestigiosi in tutta Europa, da Berlino a Parigi, da Vienna a Monaco, passando per Londra. I The Kolors sono ormai da alcuni anni la colonna sonora dell’estate: Karma, Italodisco, Un ragazzo una ragazza i brani che hanno fatto ballare tutti nelle ultime stagioni estive.

Tre grandi nomi dunque per le prime due tappe di Road to Battiti. In ogni tappa il radio live show inizierà intorno alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”.

Accesso libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.