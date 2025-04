Un camion di una azienda edile questa mattina è rimasto incastrato nell’arco che segnala la presenza del ponte ferroviario in via Bisceglie ad Andria. Una situazione complessa per cui si attende una risoluzione dopo l’arrivo di tecnici specializzati per comprendere come disincastrare il mezzo. Completamente in tilt il traffico in quell’area ad Andria già sotto stress il lunedì mattina per la presenza a poca distanza del mercato settimanale. Sul posto la Polizia Locale di Andria che sta regolando il traffico per ora a senso alternato.