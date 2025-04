Neanche il tempo di assimilare tutte le emozioni del recente Ecotrail Castel del Monte che Andria torna al centro dell’attività podistica nazionale cambiando però scenario tecnico. Il 3 maggio torna infatti la 6 Ore di Andria, giunta alla sua quarta edizione e abbinata per la seconda stagione alla gara sulle 8 Ore (quest’anno valida quale Campionato Italiano Iuta) e alla 30 km inserita nel calendario regionale Fidal.

La manifestazione, tappa del GP Iuta 2025 di ultramaratona e del Criterium Regionale zona Sud, è disegnata su un circuito cittadino di 1.418 metri, completamente chiuso al traffico, che si snoda intorno alla Villa Comunale di Andria. E’ totalmente pianeggiante e quindi adatto al conseguimento di importanti risultati validi per le graduatorie di specialità. Punto di partenza e arrivo sarà a Largo Torneo, all’interno della villa, con la partenza della 8 Ore che verrà data alle 10 mentre la 6 Ore come anche la prova sui 30 km scatteranno alle 12:00.

La quota di partecipazione è di 45 euro per le due gare di ultradistanza mentre per la 30 km il prezzo è di 25 euro. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 aprile, con un limite di 50 iscritti per la prova sui 30 km. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti della 8 Ore, primi 3 arrivati assoluti e di categoria per la 6 Ore, primi 3 assoluti e vincitori di categoria per la 30 km. Per il Campionato Italiano Iuta verrà redatta una classifica a parte.

Lo scorso anno la 8 Ore fece registrare la vittoria di Riccardo Conversano con 86,443 km e di Eusapia Petruzzelli con 77,332, la 6 Ore di Luca Di Santo con 72,607 km e di Rosa Cordini con 57,177 km, nella 30 km svettarono Francesco Sanguedolce in 2h01’00” e Carmela Amenduni in 3h42’03”.

Per informazioni: Maratoneti Andriesi, [email protected]