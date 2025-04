Oggi 22 e domani 23 aprile due nuove giornate di sciopero in Pegaso Security dopo la

mobilitazione nazionale dello scorso 31 marzo proclamata dai sindacati di categoria Filcams

Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Con questa nuova astensione le lavoratrici e i lavoratori, stanchi delle promesse non

mantenute chiedono ancora all’azienda di ricevere puntualmente il salario e di vedere

contabilizzate correttamente le loro competenze senza doverne chiedere ogni mese la

revisione, di lavorare in sicurezza, con mezzi idonei e nel rispetto degli adempimenti

previsti dalla regolamentazione del settore. Tante ragioni che saranno illustrate domani

mattina, 23 aprile, alle ore 10, in una conferenza stampa organizzata alla presenza dei

lavoratori presso la sede della Cgil Bat in via Guido Rossa ad Andria.

Nonostante l’alta adesione allo sciopero nazionale del 31 marzo Pegaso Security non paga

ancora gli stipendi non corrisposti e continua a non rispondere alle altre mancanze più volte

segnalate dalle Organizzazioni sindacali”, dichiara Tina Prasti, segretaria generale della

Filcams Cgil Bat. “Con la conferenza stampa vogliamo dare voce ai nostri addetti per

riuscire a livello territoriale a sensibilizzare istituzioni e committenze alla situazione in cui

versano i dipendenti di Pegaso Security”.