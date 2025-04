Nel corso di una riunione assembleare si è costituito il nuovo Forum dei Giovani.

Questi i componenti con le rispettive aree di competenza: Presidente Francesca Valentino; Vicepresidenti Lorenzo Falcetta e Maria Lovaglio; Angelica Carretta per la Formazione e Istruzione; Fabio Di Bari, Politiche Sociali; Simona Lops per Turismo e Commercio; Rossella Verde per Politiche del Lavoro; Marco Zagaria per Ambiente, Territorio e mobilità; Maria Grazia Sgaramella per Cultura e Spettacolo; Lorenzo Miani per lo Sport.

«Auguro buon lavoro alla Presidente Francesca Valentino e al nuovo direttivo Forum Città dei Giovani di Andria – dichiara l’Assessora al futuro, Viviana Di Leo – Con la nuova composizione del Forum lavoreremo sin da subito alla modifica dello Statuto che regola questo organismo. L’attuale Statuto, infatti, risale al 2009, ossia ad un periodo storico, culturale e sociale certamente diverso da quello attuale. La modifica si rende, quindi, necessaria non solo per adeguarsi alle modalità di aggregazione, comunicazione ed attivazione della componente giovanile della nostra città, ma anche per superare un serie di burocratizzazioni ad oggi superflue, che non fanno altro che ingessare un organismo che per antonomasia dovrebbe essere più dinamico e flessibile, quale è il Forum dei Giovani».