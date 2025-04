Il Liceo “Nuzzi” di Andria trionfa nella classica sfida contro il Liceo “Troya”. Sono scese in campo questa mattina nella cornice dell’Oratorio Salesiano le squadre dei due istituti andriesi. Un appuntamento sentitissimo che da anni rappresenta l’inizio delle vacanze pasquali e terminato 1-0 per il Liceo “Nuzzi” che è tornato a vincere dopo la vittoria dello scorso anno del liceo “Carlo Troya”. Partita combattuta, ricca di emozioni ma a cui ha partecipato solo una parte della comunità scolastica a causa di una organizzazione differente rispetto agli scorsi anni: entrata con un ticket a pagamento e numeri limitati. Diversi inevitabilmente i ragazzi rimasti fuori dall’Oratorio pur avendo acquistato il biglietto e a cui è stata negata la possibilità di vivere un appuntamento con i propri compagni di scuola.

All’interno dell’Oratorio tanti i cori, gli striscioni e i soliti colori che contraddistinguono le due scuole: da un lato il blu dello scientifico, dall’altro il rosso del “Troya”. Una mattinata all’insegna dello sport e della sana competizione nel segno della passione e del senso di appartenenza alla propria scuola ma anche tanto dispiacere per chi non ha potuto vedere la squadra della propria scuola in campo.