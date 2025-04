Incontri partecipativi aperti alla cittadinanza per conoscere la grande trasformazione in atto sul territorio andriese con i progetti PINQUA ma anche per raccogliere suggerimenti e proposte.

Si parte con Andria Sud – Pinqua T.e.r.r.a. in programma lunedì 14 aprile alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci”. Una giornata formativa ed informativa su “Pinqua T.E.R.R.A. Trasformazioni edilizie sostenibili, ruralità, rinaturalizzazione aree verdi per Andria sud e le possibili integrazioni con la strategia urbana e gli interventi di infrastrutturazione verde”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Andria Giovanna Bruno e dell’Assessore alla Visione Urbana Annamaria Curcuruto, si aprirà il dialogo sul programma PINQUA T.E.R.R.A. e sulle possibili integrazioni con la strategia urbana e gli interventi di infrastrutturazione verde.

Introduce il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio arch. Pasquale Antonio Casieri ed il Dirigente del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e viabilità, Decoro Urbano, Verde e innovazione tecnologica ing. Luca Botrugno; le analisi delle proposte progettuali affidate ai Supporti al RUP arch. Laura Rubino, arch. Michele Cirillo e ing. Vito Nitti. Seguirà il dibattito con la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni del territorio. Modera l’incontro l’arch. Laura Rubino.