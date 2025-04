Un viaggio tra ragione e passione che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità. È quello intrapreso in “Sacro Queer”, il titolo dell’ultima fatica letteraria di Nichi Vendola, figura di spicco del panorama politico e culturale italiano. Una raccolta di poesie che l’autore ha presentato ad Andria, nel corso di un appuntamento organizzato dal Circolo dei Lettori a Palazzo di Città. Il punto di partenza per un confronto sul tema del sacro e su come questo possa travalicare i confini tradizionali, e promuovere l’idea di un’esistenza più aperta, tollerante ed accogliente.

Alternando la lettura dei suoi versi a racconti appassionati, Nichi Vendola ha guidato il pubblico della sala consiliare alla scoperta delle chiavi di lettura del libro e del significato profondo del termine “queer”, che diventa una dichiarazione di guerra a tutte le guerre.

Il servizio.