Nel territorio di Andria si è ufficialmente costituita la Rete degli Autoparchi e della Logistica, una realtà che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il funzionamento di numerose attività economiche locali. Questi autoparchi, infatti, non sono semplici aree di sosta, ma veri e propri centri logistici e di servizio che garantiscono operatività e continuità a imprese agricole, attività di commercio ambulante, logistica agroalimentare, edilizia e industria. Sono inoltre essenziali per la manutenzione e la gestione di macchinari e parchi veicoli.

La loro presenza costituisce una spina dorsale per l’economia cittadina, soprattutto in un contesto urbano e periurbano privo di alternative strutturate. Senza queste aree, l’intero comparto produttivo – agricolo, commerciale e artigianale – subirebbe gravi difficoltà operative.

Nel tempo, molte di queste strutture sono nate spontaneamente, seguendo un’evoluzione simile a quella di gran parte del tessuto urbano. La loro legittimazione è passata attraverso diverse fasi, dai condoni edilizi a specifiche autorizzazioni amministrative. Tuttavia, l’evoluzione normativa, soprattutto in campo ambientale e urbanistico, ha creato una distanza crescente tra le regole attuali e le condizioni esistenti, che oggi impone un adeguamento funzionale e normativo.

Le imprese coinvolte hanno espresso la volontà di affrontare in maniera collettiva questo processo, investendo direttamente nella modernizzazione delle strutture e nella piena regolarizzazione delle attività. Per farlo è necessario avviare una ricognizione approfondita delle situazioni esistenti, individuare procedure amministrative semplificate, sfruttando anche le opportunità previste dalla legge per le imprese, e instaurare una collaborazione stretta e costante con le istituzioni locali, in modo da condividere contenuti, tempi e modalità dei percorsi autorizzativi.

Con questo spirito è nata l’associazione/rete, che ha l’obiettivo di coordinare l’intero processo e offrire supporto alle singole imprese. L’8 aprile 2025, una delegazione della nuova associazione è stata ricevuta dal Sindaco di Andria, al quale è stato chiesto di farsi promotore di un confronto costruttivo con tutte le istituzioni coinvolte.

L’associazione ha designato come portavoce Vito Malcangi, mentre il gruppo di coordinamento è composto da Vincenzo Di Palma, Alfonso Di Pietro, Giuseppe Colia, Francesco Visaggio e Giuseppe Merra. La rete si avvarrà della consulenza del dott. Vincenzo Caldarone ed è aperta all’adesione di altre imprese interessate a partecipare a questo percorso di crescita e regolarizzazione condivisa.