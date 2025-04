Immediatamente all’indomani dell’incontro in videoconferenza convocato dal Ministro Foti sull’annosa questione della Bretella Sud, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ha dato seguito alle sue dichiarazioni con le quali ha espresso la contrarietà alla realizzazione di questo dannoso progetto e la necessità che le risorse ad esso inizialmente destinate non vadano perse ma destinate alla viabilità territoriale del nuovo ospedale della Bat, che sorgerà in agro di Andria.

Il Sindaco ha formalizzato richiesta, con nota protocollata del 04.04.25, alla Provincia di Barletta Andria Trani a porre in essere “ogni e più opportuna azione finalizzata a risolvere il rapporto con il soggetto aggiudicatario dei lavori dell’opera pubblica (bretella sud n.d.r.), da non realizzarsi per tutte le molteplici motivazioni rappresentate dal Comune di Andria in più sedi”; alla Regione Puglia “di riconvocare il Tavolo operativo interistituzionale per concordare scelte progettuali utili a mantenere sul territorio l’importo del finanziamento originario, concentrandosi sulla necessità di incidere sulla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale della BAT, in agro di Andria, partendo dal potenziamento/ampliamento/ammodernamento e messa in sicurezza dell’attuale S.P.2″.

Tale nota è stata inviata da parte del Sindaco anche ai rappresentanti politici invitati a partecipare alla videocall dallo stesso Ministro Foti, ovvero al vice Ministro Francesco Paolo Sisto, all’Europarlamentare Francesco Ventola, al Senatore Dario Damiani e all’On. Mariangela Matera, confidando “nell’impegno comune per mantenere le risorse nella disponibilità del territorio, su un progetto concretamente utile e funzionale alle sue reali esigenze” auspicando “che la volontà della Comunità Andriese sia definitivamente rispettata”. Ora si attendono le ulteriori evoluzioni.