Un successo travolgente per la rappresentazione teatrale de “Il Malato Immaginario 2.0”, che ha debuttato con un gruppo di studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “P. Cafaro”, prodotto finale di un percorso teatrale di ben 60 ore con “LA SCUOLA VA A TEATRO”, realizzato grazie ai Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”.

Gli alunni, guidati dalla docente esperta, prof.ssa Agnese Paola Festa e supportati dalla prof.ssa Riccardina Petruzzelli, docente tutor, hanno messo in scena l’opera del grande commediografo francese Molière “IL MALATO IMMAGINARIO”, che ha mantenuto la sua capacità di far ridere e riflettere, grazie all’interpretazione brillante e coinvolgente dei giovani attori, ma con un copione originale ed inedito scritto dalla prof.ssa Agnese Paola Festa, che ha intrecciato le malattie immaginarie di Argan, alle ansie e paure del nostro secolo, in un brillante anello di congiunzione tra passato e presente.

Il testo di Molière, è diventato uno specchio in cui i ragazzi hanno potuto riflettere: l’ipocondria di Argan, la sua ossessione per la malattia e la sua dipendenza dai medici, hanno fatto emergere le fragilità di ognuno. Il percorso che gli studenti hanno intrapreso, non è stato solo un laboratorio teatrale, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità del loro animo, che ha permesso loro di esplorare le proprie emozioni, ansie, fragilità, paure e gridarle al pubblico per provare a conviverci e magari a superarle.

Il teatro si è rivelato uno strumento potente per affrontare queste emozioni, per dar loro voce e per trasformarle in energia creativa.

La rappresentazione finale di oggi pomeriggio, è stata un successo non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano; un’esperienza condivisa, in cui il pubblico si è sentito coinvolto e partecipe proprio per l’universalità dei sentimenti espressi sul palco.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi, alle loro famiglie a tutto il personale dell’I.C. Verdi-Cafaro e alla dirigente Dott.ssa Grazia Suriano sempre pronta ad accogliere nuove sfide e consapevole dell’importanza cruciale dell’arte in tutte le sue manifestazioni, come pilastro dell’educazione.

Hanno assistito allo spettacolo e sono intervenuti Debora Ciliento, assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Puglia, Grazia Di Bari consigliere della Regione Puglia, Antonio RUTIGLIANO delegato del CONI per la BAT e Daniela Di Bari , assessore alla bellezza del comune di Andria.

Il teatro si conferma una scuola di vita, un luogo in cui si impara a conoscere se stessi e gli altri, a esprimere e gestire le proprie emozioni e a costruire relazioni significative a rafforzare la propria autostima; un’esperienza che lascia un segno indelebile nel cuore e nella mente dei ragazzi, arricchendoli di nuove consapevolezze e competenze.