Da una parte la prima rete in maglia biancazzurra di Giuseppe Tedesco, dall’altra la mini-astinenza di Mateus Castro da Silva. Sono i due volti dell’attacco della Fidelis Andria, tornata alla vittoria domenica con il Costa d’Amalfi interrompendo un digiuno dai tre punti che perdurava da quasi un mese e mezzo. Nel 2-0 del Degli Ulivi, con giochi aperti da Rotondi, Tedesco ha griffato il bis. Da Silva ha invece flirtato con il gol, chiudendo però la quarta partita di fila senza segnare per la prima volta da quando è ad Andria.

Con il Costa d’Amalfi Scaringella ne ha cambiato ben sette cambi rispetto alla sfida di Ischia, tra scelte tecniche, addii e infortuni. Avanti con il 3-5-2 guidato da Da Silva e Tedesco, chance per Rotondi e Likaxhiu e ritorno tra i titolari in difesa dell’under Graziano.

In casa nessuno ha fatto meglio della Fidelis con 35 punti, mentre lontano da Andria il bottino quasi si dimezza e recita quota 18. Domenica prossima è in calendario la terzultima trasferta di regular season: appuntamento allo stadio Arcoleo di Acerra per Real Acerrana-Fidelis Andria, match che Telesveva trasmetterà sia in diretta tv sul canale 18 che su Facebook e YouTube. Telecronaca di Stefano Massaro, commento tecnico di Peppino Ernesto.

Il servizio.