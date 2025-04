Grande successo per l’edizione numero otto di “Ecotrail Castel del Monte”, l’evento targato AMA, l’Associazione Maratoneti Andriesi. Il maltempo dello scorso fine settimana non ha scoraggiato gli atleti che hanno preso parte alla gara, che rientra nel calendario nazionale FIDAL, e ormai un appuntamento fisso per tutto il mondo dell’off-road pugliese e non solo.

263 quelli che hanno tagliato il traguardo, al termine di un percorso di quasi 16 chilometri, per 392 metri di dislivello, che ha attraversato i suggestivi sentieri che circondano l’antico maniero federiciano.

A dare il via alla corsa un ospite d’eccezione: il marciatore andriese Francesco Fortunato, primatista mondiale nei 5.000 metri di marcia al coperto e bronzo negli Europei di Roma 2024 nella 20 chilometri.

La vittoria è andata a Vito Locaputo dell’Avis in Corsa Conversano, con un tempo di 1h08’33’’. Staccati alle sue spalle Riccardo Tucci di Amici Strada del Tesoro e Raffaele Tamburriello della Bramea Vultur Runners.

Tra le donne c’è stata invece la conferma di Silvana Iania della Free Runners Molfetta, che centra la sua quarta affermazione consecutiva lungo il percorso andriese, chiudendo in 1h21’07’’, davanti a Luisa Dragonetti della Trani Marathon e Amalia Rosucci della Bramea Vultur Runners.

Ma al di là delle medaglie, a trionfare è stato soprattutto il gruppo dei Maratoneti Andriesi che, nonostante le condizioni meteo certamente non ottimali, ha riscosso un altro ottimo risultato sotto il profilo organizzativo e per il numero di partecipanti.