L’ex capogruppo del PD lascia la maggioranza di Giovanna Bruno. Avrebbe preannunciato per vie brevi, nel gruppo whatsapp dei consiglieri comunali di centrosinistra, che lascia la maggioranza: non c’è ancora nessun riscontro dal diretto interessato ma l’avvocato Michele Di Lorenzo avrebbe maturato la decisione di non essere più organico alla coalizione di centrosinistra che ha sostenuto l’elezione della sindaca Giovanna Bruno.

La decisione, secondo alcuni colleghi di partito, sarebbe maturata immediatamente dopo la diffusione della nota dalla sindaca con cui informa che il 3 aprile incontrerà il Ministro per i fondi PNRR Foti per approfondimenti sul tema della realizzazione della Tangenziale Ovest, un progetto cui si è fortemente opposto negli anni proprio Di Lorenzo.