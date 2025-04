La pioggia non ha fermato l’entusiasmo della ormai consueta Festa del Raccolto, organizzata questa mattina dalla Scuola Secondaria “Dante Alighieri” , un appuntamento che, da tre anni a questa parte, grazie al progetto “Orto in Condotta”, avvicina alunni e alunne al mondo della natura, insegnando loro l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Tutte le classi hanno partecipato con grande coinvolgimento, trasformando l’evento in una vera e propria celebrazione dell’agricoltura e dell’educazione ambientale. La giornata ha avuto un significato ancora più speciale perché ha ospitato l’evento conclusivo del progetto di continuità “Chi semina… raccoglie”, che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Rosmini-Alighieri”, recentemente istituito, un’occasione preziosa per creare continuità tra i diversi ordini di scuola e trasmettere valori condivisi.

La festa è stata animata da un’esibizione musicale corredata da una coreografia, attraverso le quali gli studenti e le studentesse, con percussioni e balli, hanno rappresentato le varie fasi del ciclo di vita delle piante e del raccolto, un modo originale e creativo per imparare i processi naturali. Gli studenti hanno inoltre realizzato dei pannelli illustrativi raffiguranti gli ortaggi coltivati nel corso dell’anno, mostrando non solo le loro capacità artistiche ma anche le conoscenze acquisite in ambito botanico.

Il momento più atteso è stato senza dubbio la raccolta dei prodotti dell’orto, un’esperienza pratica che ha permesso ai ragazzi di toccare con mano i frutti del loro lavoro. Finocchi, fave, rucola e altre verdure sono stati colti con cura e poi diventati protagonisti di una merenda a km0, sana e sostenibile, che ha dimostrato come il cibo genuino sia non solo buono ma anche rispettoso del pianeta.

L’iniziativa “Orto in Condotta”, si conferma un pilastro dell’offerta formativa della scuola, dimostrando che l’educazione ambientale può essere coinvolgente, interdisciplinare e ricca di significato. Attraverso la coltivazione dell’orto, gli alunni non solo imparano nozioni scientifiche, ma sviluppano anche senso di responsabilità verso gli spazi comuni, prendendosi cura delle piante giorno dopo giorno; spirito di collaborazione, lavorando insieme per un obiettivo comune e consapevolezza alimentare, comprendendo l’importanza di un’agricoltura sostenibile e del consumo a km zero.

Questa terza edizione ha segnato non solo la maturazione di un progetto, ma anche l’inizio di un nuovo percorso comune, come dimostra la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto “Rosmini Alighieri”. I semi piantati tre anni fa stanno dando frutti sempre più abbondanti: non solo finocchi, fave, zucchine e pomodori, ma soprattutto una generazione più consapevole, responsabile e connessa con il territorio.

Mentre si chiude questa edizione, già si guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. “Orto in Condotta” si conferma così un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, dove i ragazzi imparano che prendersi cura della terra significa prendersi cura del proprio futuro. Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico, prof. L. Palmitessa, a docenti, alunni, famiglie, collaboratori scolastici e a tutte le persone che fanno parte della comunità scolastica, che con il loro impegno quotidiano rendono possibile questo percorso educativo, dimostrando che la scuola può essere davvero un terreno fertile dove coltivare i cittadini di domani.

Arrivederci alla prossima edizione, con la certezza che, piova o splenda il sole, l’entusiasmo per la natura e la voglia di imparare continueranno a crescere rigogliose nel nostro orto scolastico!