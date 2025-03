E’ giunto al suo ottavo appuntamento l’Ecotrail di Castel del Monte, l’evento creato dall’Asd Maratoneti Andriesi che andrà in scena il prossimo 30 marzo. Una sfida che nel corso degli anni ha acquistato sempre più prestigio, fino a approdare al calendario nazionale Fidal. Un trail non molto lungo, considerando i suoi 15,8 km per 392 metri di dislivello, ma che ha sempre creato molta selezione. Si tratta di un percorso all’interno del Parco Naturale dell’Alta Murgia.

La storia della gara è iniziata nel 2016 ed è sempre stata fedele al tracciato che verrà coperto anche il prossimo 30 marzo. Se in campo maschile spiccano le due vittorie di Pasquale Selvarolo, primo nel 2016 e 2019, fra le donne va registrata la tripletta di Silvana Iania, imbattuta sul percorso andriese dal 2022. Campione uscente, oltre a lei, è l’ex azzurro Domenico Ricatti.

Ritrovo presso l’Agriturismo Masseria Sei Carri di Tarricone, da dove la gara prenderà il via alle ore 9:30. Una zona ideale per la gara, dove saranno ospitati tutti i servizi e che è dotata anche di un ampio parcheggio. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 27 marzo sulla piattaforma www.icron.it al costo di 18 euro, comprensiva di pettorale, pacco gara e chip giornaliero. A fine gara premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e ai primi 5 di ogni categoria, oltre alle prime 3 società per numero di arrivati (almeno 30). A tutti andrà una medaglia ricordo della manifestazione.

L’obiettivo degli organizzatori è superare ancora una volta i 400 arrivati, un traguardo sempre raggiunto dalla gara pugliese diventata ormai l’appuntamento fisso per aprire la stagione offroad nella regione.

Per informazioni: Asd Maratoneti Andriesi, [email protected]