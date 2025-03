Il recente voto del Parlamento Europeo sul finanziamento della difesa ha aperto un dibattito interno al Partito Democratico, evidenziando una frattura profonda sulla questione del riarmo. La decisione di destinare 800 miliardi di euro agli armamenti senza un piano chiaro per una difesa comune europea ha sollevato interrogativi tra le forze progressiste.

Sulla questione intervengono i consiglieri comunali del PD di Trani, Giovanni Vurchio e Michele Di Lorenzo, che difendono la posizione assunta dalla segretaria dem Elly Schlein.

«La scelta di Schlein è stata coraggiosa», affermano Vurchio e Di Lorenzo. «Non solo perché ha espresso un dissenso netto, ma perché ha aperto un dibattito fondamentale su quale Europa vogliamo costruire. L’Unione Europea è nata come progetto di pace e cooperazione, ma oggi sembra prendere una direzione opposta. Spendere una cifra così ingente per il settore militare, senza una strategia chiara e condivisa, rischia di aumentare le tensioni piuttosto che garantire la sicurezza».

I due consiglieri mettono in discussione il concetto stesso di deterrenza: «La storia ci ha dimostrato che il riarmo non è mai stato una garanzia di stabilità. Piuttosto che alimentare una nuova corsa agli armamenti, l’Europa dovrebbe investire in diplomazia, cooperazione e politiche di disarmo».

Vurchio e Di Lorenzo citano Alexander Langer, storico esponente dell’ambientalismo e del pacifismo europeo: «Perché non seguire il suo insegnamento e costruire ponti invece di abbatterli? La nostra visione dell’Europa deve rimanere ancorata ai suoi valori fondanti: diritti, uguaglianza, solidarietà e benessere diffuso».

I due consiglieri concludono con un appello: «Proseguire sulla strada del riarmo significa tradire questi principi e acuire le tensioni economiche, sociali e democratiche. È urgente riaprire il dibattito pubblico su pace e disarmo. Più che una potenza militare, l’Europa deve essere una grande forza morale».