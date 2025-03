L’IC Oberdan – Vittorio Emanuele III ha partecipato venerdì 14 marzo con entusiasmo al Pi Greco Day, la giornata internazionale dedicata alla celebre costante matematica 𝛑, promossa dal Ministero dell’Istruzione con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino. L’evento ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, che si sono cimentati in giochi matematici, quiz e attività interattive, con l’obiettivo di rendere la matematica accessibile, stimolante e divertente.

Il Pi Greco Day rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i giovani alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), promuovendo il pensiero logico e creativo attraverso attività coinvolgenti e innovative.

L’iniziativa ha confermato l’impegno della scuola nel favorire un apprendimento dinamico e partecipativo, in linea con le finalità del Ministero per la promozione della cultura scientifica. Numeri, logica e tanta passione hanno reso questa giornata un successo per tutti i partecipanti.