Grave incidente questa sera in via Podgora ad Andria: un giovane dell’88 su di un monopattino è caduto battendo violentemente la testa per terra. Il giovane è stato subito soccorso da una equipe sanitaria medicalizzata del 118 e portato in codice rosso all’ospedale “Bonomo”. Le sue condizioni sono piuttosto serie ed è in prognosi riservata. Sul posto Polizia Locale e Polizia di Stato. Da quanto si apprende pare che il 38enne stesse fuggendo dopo un posto di controllo.