Venerdì 14 Marzo 2025, dalle ore 18, presso la sala riunioni del Chiostro San Francesco – “Andria Food Policy Hub”, è convocato il Congresso di Forza Italia Andria per l’elezione del nuovo Segretario comunale e dei nuovi membri della Segreteria comunale. Il Congresso, convocato dal Coordinatore Regionale On. Mauro D’Attis, d’intesa con il Coordinatore Provinciale Marcello Lanotte, sarà presieduto dal Sen. Dario Damiani.

Interverranno il Vice Ministro della Giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto, i Consiglieri Regionali del territorio Giuseppe Tupputi e Francesco La Notte, nonché eletti, quadri, dirigenti e soci di Forza Italia ad ogni livello, oltre ai rappresentanti delle varie forze di centrodestra. Porterà il suo saluto istituzionale il Sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno.

“Il Congresso Comunale di Forza Italia – dichiara il delegato cittadino Marcello Fisfola – rappresenta un momento fondamentale per rafforzare ulteriormente il radicamento del partito in città, valorizzando le competenze degli iscritti. La dirigenza che sarà eletta da questo Congresso, infatti, avrà il compito di guidare il Partito verso le prossime consultazioni elettorali territoriali, ovvero Regionali e Comunali, dove Forza Italia, con gli alleati del centrodestra, saranno chiamati a mettere in campo tutte le energie e le risorse migliori per costruire una coalizione competitiva ed alternativa all’attuale amministrazione di sinistra”.

La cittadinanza è invitata a partecipare ai lavori congressuali.