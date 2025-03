Anche la città di Andria aderisce alla manifestazione “Una piazza per l’Europa. Tante città, un’unica voce” in programma sabato 15 marzo, alle ore 15 in piazza del Popolo a Roma.

«In un momento di grandi difficoltà e cambiamenti nel mondo, il bisogno di unità va ribadito con forza, al di là di ogni fede politica – ricordano i sindaci aderenti che rilanciano l’appello a partecipare – L’Europa è necessaria. Le sue divisioni e la sua debolezza politica sono ragione di grande preoccupazione per milioni di europei, che vorrebbero sentirla parlare con una sola voce. In un momento di così grande e veloce mutamento degli assetti mondiali, solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di fare fronte al presente e preparare un futuro migliore.

Quella di sabato sarà una manifestazione di cittadini, aperta a chiunque, di qualsiasi fede politica, si senta cittadino europeo. Senza simboli di partito, solo il blu stellato della bandiera dell’Unione Europea».