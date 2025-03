Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte della Polizia Locale di Andria:

«L’8 marzo celebra la forza, la resilienza e le conquiste storiche delle donne, conquiste sociali, economiche, culturali e politiche. La Festa della Donna è nata per onorare le lotte delle donne per i diritti e l’uguaglianza. La Festa della Donna deve essere quindi un’occasione per riflettere sulle conquiste ottenute e sulle sfide ancora da affrontare per raggiungere l’uguaglianza di genere.

La prima “vigilessa” nel Corpo di Polizia Locale di Andria è stata assunta 1° febbraio 1988, la dott.ssa Pirronti Ilda.

Oggi, il Corpo della Polizia Locale di Andria, conta un numero di 24 donne, quest’ultime occupano posizioni importanti, ci sono 2 funzionari di vigilanza, 9 ispettori che hanno compiti delicati quali unità cinofila, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, reati inerenti al cosiddetto Codice Rosso, coordinamento del personale afferente al rilascio di pass ZTL e contrassegni per i diversamente abili, coordinamento della polizia di prossimità ed 11 agenti di cui 2 motocicliste.

Questo testimonia che le donne, così come gli uomini, sono pilastri portanti in egual modo.

Celebrare la Donna significa riconoscerne il valore in ogni sua espressione, non solo in ambito lavorativo ma anche come: madre, figlia, compagna ed amica.

Auguri a tutte le Donne».