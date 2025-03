La Città di Andria è nel Consiglio Direttivo della Rete dei Comuni Sostenibili. A rappresentare la città è stata eletta per acclamazione l’Assessora Comunale alla Bellezza Daniela Di Bari, durante l’Assemblea Congressuale della Rete dei Comuni Sostenibili 2025 in corso a Roma. Ai lavori hanno preso parte l’Assessora e la Sindaca di Andria Giovanna Bruno.

Un risultato importante raggiunto lavorando sul campo sugli obiettivi imposti dall’Agenda 2030.

«I percorsi si costruiscono da lontano, puntando gli obiettivi e facendo scelte che molte volte non vengono comprese perché sono contro corrente – commenta a caldo la Sindaca Bruno – Da qui nasce l’adesione di Andria alla Rete dei Comuni Sostenibili, che ci vede protagonisti pure in questa esperienza nazionale, con l’ingresso nel consiglio direttivo dell’assessora alla Bellezza Daniela di Bari.

A lei, in questo nuovo incarico, l’augurio di continuare a profondere le energie e la passione che una Città come la nostra richiede, lavorando in sinergia con l’Italia intera in cui Andria è finalmente protagonista a più livelli. Andiamo avanti».

Nel Consiglio rientra di diritto anche la Sindaca Bruno insieme ai sindaci delle città capoluogo e metropolitane. Presidente nazionale è Valerio Lucciarini De Vincenti. Quattro i componenti della Puglia: Foggia, Andria, Crispiano, Ischitella.

«Felicità, gratitudine e responsabilità sono le prime emozioni e pensieri subito dopo i lavori assembleari della prima giornata – afferma l’Assessora Di Bari – Il lavoro di cura e di conoscenza in questi anni è stato generativo e bello nella sostenibilità delle scelte, delle proposte e della formazione continua.

Quella della Rete dei Comuni Sostenibili è una bella comunità densa di parole e azioni, tutto un percorso fatto di studio, discernimento e processi messi a terra con le persone e con le scelte nelle comunità. Ho ringraziato tanto per la fiducia, veramente bella. Grazie.

Tutta questa Bellezza, quella della Cura del creato e delle creature, sì, insieme, la possiamo sostenere. Insieme a regola d’arte, per comunità felici».

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, province, città metropolitane e regioni. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Hanno aderito oltre 100 enti locali ed è in costante espansione.

Andria è stata attenzionata per diverse progettualità già attuate: Food Policy hub, riqualificazione urbana con PINQuA per le aree verdi e i percorsi ciclopedonali, politiche di lotta allo spreco alimentare, step di sostenibilità sociale e culturale (officina san Domenico), mappatura ambientale, piano antenne, monitoraggio ambientale puntuale, elevata percentuale di raccolta differenziata, economia circolare. Azioni già messe in campo che costituiscono la base della misurazione dei goals dell’Agenda 2030.