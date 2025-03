E’ online il nuovo sito istituzionale del comune di Andria, realizzato in base a quanto richiesto dalle linee guida nazionali per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, nonché frutto del lavoro congiunto tra AgID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

La nuova piattaforma garantirà agli utenti:

Semplicità di consultazione;

Trasparenza e sicurezza delle informazioni;

Accessibilità.

«Stiamo ancora lavorando per rendere il sito web quanto più efficiente e facilmente fruibile dai cittadini – si legge in una nota da Palazzo di Città -. Per questo ci scusiamo fin da ora per i possibili disagi e disservizi che potreste riscontrare nelle prossime settimane, qualora navigaste le varie sezioni. Scarica l’App Municipium per Android e IOS e rimani costantemente aggiornato sulle news del Comune di Andria tramite notifiche push».

Consulta il sito: https://www.comune.andria.bt.it/it