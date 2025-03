Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Azione e Movimento 5 Stelle Andria, consiglieri Gianluca Grumo, Michele Coratella e Vincenzo Coratella:

«Sulla vicenda aumento canone unico patrimoniale per i dehors appare contradditorio che l’Amministrazione stia cercando soluzioni a un problema che essa stessa ha creato, soprattutto dopo non aver comunicato gli aumenti previsti alle categorie direttamente interessate, già vessate negli ultimi tempi da altri aumenti legati alla gestione delle loro attività, e sottacendo questo sensibile aumento perfino in sede di approvazione in Consiglio Comunale.

Questa situazione evidenzia una carenza nel processo di comunicazione e confronto che dovrebbe caratterizzare ogni amministrazione veramente trasparente.

Alquanto risibili, pertanto, si appalesano le rassicurazioni fornite dall’Assessore alla Trasparenza secondo cui gli Uffici stanno lavorando da giorni per individuare interventi concreti per risolvere positivamente la vicenda.

Quindi, negli stessi giorni, creano il problema e contemporaneamente sono al lavoro per risolverlo; è proprio il caso di dire: poche idee ma ben confuse!

Preannunciamo la presentazione di una interrogazione con dibattito in aula per conoscere le reali determinazioni in merito dell’Amministrazione e delle forze politiche che la sostengono.

Un dato, comunque, è ormai certo: la Trasparenza non caratterizza affatto questa Amministrazione; più attinente alla realtà e meno fantasiosa potrebbe essere, invece, la previsione di un Assessorato alla Luminosità, anche se la delega in tal caso siamo certi che sarebbe trattenuta gelosamente da chi guida questa Amministrazione!».