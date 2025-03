La città di Andria si prepara a vivere un Carnevale speciale, all’insegna della pace e dei diritti dei bambini. La terza edizione della sfilata di Carnevale organizzata dall’Istituto Comprensivo Mariano-Fermi, gruppo Scuole Aperte Partecipate, in collaborazione con MOVI, Centro Diurno cogestito ASL BAT “Il Muro”, ASD Espressione Ritmica e Club d’Argento, sarà protagonista del Carnevale cittadino coordinato dal comune di Andria trasformandosi in un evento inclusivo e partecipato.

Il tema scelto per questa edizione è “Costruttori di Pace”, un invito a riflettere sull’importanza di costruire un mondo più giusto e pacifico, partendo dal rispetto dei diritti fondamentali dei bambini. Ogni realtà partecipante ha interpretato il tema con creatività e originalità, dando vita a un corteo variopinto e ricco di significati.

Il gruppo dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” con più di 300 bambini, 150 genitori ha scelto di declinare il tema in “Diritti alla Pace”, rappresentando i diritti fondamentali che ogni bambino del mondo dovrebbe avere:

Ambasciatori di Pace : i bambini delle scuola dell’infanzia plessi Mariano, Morante e Lorenzini apriranno il corteo con un messaggio di speranza e fratellanza.

: i bambini delle scuola dell’infanzia plessi Mariano, Morante e Lorenzini apriranno il corteo con un messaggio di speranza e fratellanza. Diritto all’amore e alla vita : i bambini delle classi prime plessi Mariano e Inchingolo porteranno in scena l’importanza dell’affetto e della tutela della vita.

: i bambini delle classi prime plessi Mariano e Inchingolo porteranno in scena l’importanza dell’affetto e della tutela della vita. Diritto al gioco : i bambini delle classi seconde celebreranno il valore del divertimento e della spensieratezza.

: i bambini delle classi seconde celebreranno il valore del divertimento e della spensieratezza. Diritto all’uguaglianza : le classi terze di scuola primaria promuoveranno il rispetto e la parità di trattamento per tutti.

: le classi terze di scuola primaria promuoveranno il rispetto e la parità di trattamento per tutti. Diritto alla salute : i bambini di quarta sensibilizzeranno sull’importanza della cura e del benessere.

: i bambini di quarta sensibilizzeranno sull’importanza della cura e del benessere. Diritto all’istruzione : i bambini di quinta sottolineeranno il valore della conoscenza e dell’educazione.

: i bambini di quinta sottolineeranno il valore della conoscenza e dell’educazione. Diritto ad esprimere la propria opinione : i ragazzi della scuola secondaria “Fermi” daranno voce alle loro idee e ai loro pensieri.

: i ragazzi della scuola secondaria “Fermi” daranno voce alle loro idee e ai loro pensieri. I colori della bandiera della pace: gli adulti del centro diurno, del Club d’argento e i genitori sfileranno insieme, portando un messaggio di unità e armonia.

La sfilata si concluderà in Piazza Catuma, dove un presentatore illustrerà il significato dei vari gruppi mascherati, sottolineando il messaggio di speranza e di pace che i bambini e gli adulti vogliono lanciare alla città.

“Siamo dei sognatori, vogliamo essere una voce che si sta alzando, siamo l’ombelico del mondo e il nostro amore diventa azione”, questo è il messaggio che risuonerà in piazza, sulle note di John Lennon e Jovanotti.

L’appuntamento è per il 4 marzo, alle ore 15.30 inizio dal Palasport e sfilata fino a Piazza catuma dove alle 16.30 ci saranno coreografie e balli finali. L’8 marzo pomeriggio si svolgerà la sfilata di quartiere con partenza e arrivo in Piazza delle Regioni, precedentemente rimandata per maltempo.