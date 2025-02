Il servizio di pastorale giovanile della Diocesi di Andria promuove anche quest’anno le serate di “BINARIO 5. Fermate per la vita” un percorso pensato per i giovani dai 18 anni in su.

«Ci si rende conto -dichiara don Vito Zinfollino, Responsabile del servizio di pastorale giovanile della Diocesi di Andria- che spesso per motivi di studio o di lavoro, questi giovani sono lasciati a sé stessi, il percorso in atto tende a favorire le relazioni e ad approfondire alcune tematiche che riguardano la fede. Una Chiesa che guarda ai giovani, che cammina con i giovani e che si pone in ascolto».

Venerdì 28 febbraio alle ore 20:00, presso l’Auditorium “Mons. Di Donna”, ospite del primo appuntamento sarà Giancarlo Visitilli, giornalista per “La Repubblica” e scrittori fra i più autorevoli e interessanti dell’attuale panorama nazionale.

L’autore, noto ai più per il best-seller “E allora, la felicità, prof?”, dialogherà con i presenti in un incontro-testimonianza dal titolo “Vuoi lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare?”, sul tema sempre attuale dell’importanza di custodire e coltivare il desiderio nella percorso di vita dei giovani., in un tempo particolare come il nostro, così segnato dalla disillusione e dall’incapacità di guardare con fiducia il futuro, ma che svela anche germogli di speranza a chi sa riconoscerli. L’ingresso è gratuito. Le parrocchie e le associazioni giovanili presenti sul territorio diocesano sono invitate a partecipare.