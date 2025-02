Riparte il Carnevale Andriese. L’edizione 2025 segna, infatti, il ritorno alla sfilata cittadina. Mentre negli anni scorsi è stato fatto un lavoro di “cucitura” tra tutti gli eventi promossi dai quartieri, dalle parrocchie e dalle scuole, quest’anno l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Bellezza ha coinvolto prima con una manifestazione di interesse e poi con un tavolo di confronto tutte le associazioni, le scuole e le parrocchie aderenti per arrivare ad ideare un “Carnevale di Pace” che animerà il martedì grasso.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento a cui hanno partecipato le delegazioni delle scuole, i dirigenti scolastici, le associazioni e le parrocchie, la giunta comunale e la sindaca Giovanna Bruno.

«Martedì 4 marzo ci ritroveremo alle 15 al Palasport e alle 16 partirà la sfilata che si snoderà dalla periferia al centro, per arrivare in Piazza Catuma dove ci sarà una festa conclusiva – ha spiegato l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – Tutti i gruppi saranno protagonisti proprio della loro proposta di pace. Voglio sottolineare l’attiva partecipazione delle scuole e delle realtà associative, le parrocchie che hanno deciso di seguirci in questo percorso di collaborazione , con l’Amministrazione e tra di loro. Tutto questo è fare comunità, è connettersi alla realtà cittadina anche attraverso momenti di aggregazione e inclusione».

«Ripartire dopo qualche anno di pausa non è semplice – ha affermato la Sindaca Bruno – Anzi è complicato e farlo con scuole, associazioni che scommettono richiede uno sforzo in più. Nei due anni passati (dopo il periodo Covid) abbiamo fatto degli esercizi per fare in modo che si arrivasse in questa edizione ad un carnevale cittadino di nuovo unitario e sono molto contenta ancora una volta della scommessa fatta sul tema della Pace perché anche attraverso momenti di festa come appunto il carnevale non dobbiamo mai dimenticare di lanciare come comunità un messaggio. Con l’Assessora alla bellezza lo si sta facendo in tante iniziative durante tutto l’anno perché è una scelta di campo e come tale su di essa abbiamo orientato tutte le nostre energie. La risposta delle scuole è stata importante – conclude la prima cittadina – Molto bella e simbolica anche la scelta del percorso che ripete quello pensato con l’apertura dell’Anno Giubilare, perché anche lì abbiamo lanciato un messaggio di Pace alla città».