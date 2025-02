Con determina dirigenziale n. 705 del 19.02.25, il Settore servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione , Organi Istituzionali, Sviluppo Economico, Turismo,Marketing, Agricoltura e Promozione della Città e del Territorio rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per la procedura di assegnazione in concessione per anni 10 (dieci) di posteggi giornalieri fuori mercato per vendita alimenti e bevande con automarket, ubicati nel territorio comunale e individuati dal Documento strategico del Commercio approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38/2024.

I posteggi sono individuati nella planimetria allegata all’avviso. Possono presentare domanda gli operatori commerciali in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione al Registro delle Imprese; accesso ed esercizio delle attività commerciali; titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita alimentare in forma itinerante; regolarità rispetto alla posizione tributaria con il Comune di Andria.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza secondo lo schema di domanda di partecipazione predisposto dal SUAP, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: [email protected]. L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 60°(sessantesimo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Puglia, pena l’esclusione dalla selezione. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il predetto termine e farà fede la data di invio della stessa. Le domande pervenute fuori dai termini indicati (prima o oltre) saranno respinte e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

A questo link gli allegati:

