Venerdì 21 febbraio, ore 19.30, presso la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino” (Largo Seminario, 8 – Andria), il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria presenta ACQUA (Edizioni Messaggero Padova, 2025) con l’intervento dell’autore prof. Simone Morandini, docente di Etica Ambientale presso la Pontificia Università Antonianum e Vicepreside dell’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia.

L’evento è promosso in collaborazione con: Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, Cercasi Un Fine, Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, Azione Cattolica Diocesi di Andria, MEIC Andria, Caritas diocesana, Legambiente Andria.

Il testo, nella collana Parole allo specchio delle Edizioni Messaggero Padova, è un agile e allo stesso tempo profondo confronto, dell’autore ma anche del lettore, con la parola acqua, che si scopre pervadere il nostro linguaggio. Dalla realtà naturale alla filosofia, alla Scrittura, sino all’attualità della problematica della distribuzione dell’acqua.

“Di acqua si vive e si muore: il suo fluire attraversa la nostra esistenza personale e la vita sociale. […] Il testo propone un viaggio per acqua, esigente e suggestivo, navigando tra discipline diverse. Emergono così significati e speranze che ruotano attorno ad essa, nella varietà delle sue dimensioni – da quella fisica, a quella ecologica a quella esplicitamente religiosa, ma anche a quella economica e culturale. Nel tempo di crisi socio-ambientale che diciamo Antropocéne, è essenziale ripensare l’acqua, per ritrovarne la forza simbolica e la potenza virale, per lasciarci ispirare a nuovi stili di vita.”

In questa occasione sarà presentata la XIX edizione della Scuola di Politica “VOLTI DI DEMOCRAZIA – La (r)esistenza democratica tra le urne e gli smartphone“, promossa dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria e da Cercasi Un Fine. Il Programma della scuola per quest’anno prevede un ciclo di 6 seminari, con esperti del mondo accademico e istituzionale, sul tema dello “stato della democrazia” nel nostro Paese.