Dando seguito alla 58ª Giornata mondiale della Pace, celebrata il 1° gennaio 2025, e per sottolineare il valore universale della Pace, l’Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato della Diocesi di Andria, l’Azione Cattolica dei Ragazzi diocesana, e con il supporto del Forum diocesano di Formazione all’Impegno Sociale e Politico, dell’Azione Cattolica diocesana, del MEIC diocesano, di Libera Presidio “R. Fonte” di Andria, della Scuola di formazione Socio-Politica – Cercasi un Fine di Minervino, degli SCOUT-Agesci di Canosa, invitano alla MARCIA DIOCESANA DELLA PACE E DEI POPOLI in programma ad Andria sabato 15 febbraio 2025, alle ore 16, con partenza da Piazza IV Novembre (c/o Monumento dei caduti)

«Il Giubileo che stiamo vivendo ci consegna i temi importantissimi del perdono e del riscatto -dichiara don Michele Pace, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale– la Pace vera si costruisce attorno alla capacità di mettere da parte le ferite del passato e di dare una nuova possibilità all’altro. Questo è vero in ogni relazione, anche nei rapporti tra le nazioni. Altrimenti si continuerà sempre ad alimentare la catena dell’odio e della violenza».

Il Programma:

ore 16:00 Raduno in Piazza IV Novembre, Andria (c/o il Monumento dei Caduti)

ore 16:30 Marcia della Pace per le vie del centro Città di Andria

ore 17:45 Arrivo in Cattedrale

Testimonianza di Raffaele Diomede, Educatore penale dei minori

Premiazione del concorso “Michele Guglielmi, Uomo di Pace”

e visione del docufilm vincitore

Momento di preghiera presieduto da Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria

ore 19.30 Saluti e conclusione.

La diocesi metterà a disposizione dei bus che partiranno alle ore 15:00 da Canosa di Puglia (P.zza Terme e P.zza Padre Antonio Maria Losito) e da Minervino Murge. Per usufruire dei bus è necessario iscriversi come singoli e come comunità parrocchiali mandando un messaggio WhatsApp a don Michele Pace al numero 3478521984 scegliendo il punto in cui prendere il bus entro il 12 febbraio.