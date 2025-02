L’Associazione Sociale Culturale “IdeAzione” di Andria ha organizzato per venerdì 7 febbraio la presentazione del libro “Online! Guida ai rischi del web” di Luca Volpe, avvocato pugliese specializzato nella tutela delle persone e del digitale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Andria e dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, avrà inizio alle ore 19 presso il Chiostro di San Francesco con l’obiettivo specifico di far conoscere ai più l’importanza del web ai tempi nostri inteso “..attraente come il mare, vasto come il mare con il suo fascino ed anche qualche pericolo che sarebbe bene conoscere e di cui sarebbe opportuno avere consapevolezza..”.

Interverranno:

-dott.ssa Michela Caracciolo, Presidente Associazione sociale culturale “IdeAzione”

-Fabio De Nunzio, Presidente Associazione “Bullismo NO Grazie”

-dott. Alfredo Fabbrocini, Questore polizia di Stato BAT

-avv. Francesca Magliano

-Antonello Fratepietro, AD Burda Forward Italia, esperto informatico

-dott. Stefano Porziotta, psichiatra

-dott.ssa Giovanna Ribatti, psicologa-psicoterapeuta.

«I social media hanno trasformato il nostro modo di comunicare, interagire, vivere e percepire la realtà, diventando strumenti potentissimi che, seppur ricchi di opportunità, nascondono anche insidie di cui molti non sono consapevoli. Ma dietro la facciata delle connessioni istantanee e delle conversazioni globali si nascondono rischi concreti: la diffusione di contenuti dannosi, la perpetrazione di reati come stalking, diffamazione e revenge porn, e un’intera serie di comportamenti pericolosi che minano la sicurezza e la dignità delle persone. Per esplorare questi temi e comprendere meglio i rischi e le soluzioni, soprattutto per le giovani generazioni, ne discuteremo in questa importante iniziativa che l’Associazione Sociale Culturale “IdeAzione” di Andria presenterà all’intera cittadinanza andriese».