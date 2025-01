Si è svolta questa mattina nella Pineta della Villa “Marano” la fase comunale di corsa campestre che ha visti coinvolti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado del Comune di Andria, nell’ambito delle attività di competizioni sportive scolastiche, Campionati Studenteschi a.s. 2024/2025, con la partecipazione di circa 300 studenti.

Ad organizzarla il Liceo Classico “Troya”, in collaborazione con le altre istituzioni scolastiche di primo e secondo grado di Andria, con l’Amministrazione Comunale e sotto l’egida del MIM-Ufficio Provinciale di Educazione Motoria Fisica e Sportiva BAT e il Comitato Italiano Paralimpico Puglia.

Si tratta di una manifestazione promozionale per lo sport scolastico – così come auspicato dal progetto tecnico dei Campionati Studenteschi 2024-25.

La collaborazione tecnica è stata affidata all’associazione di docenti di scienze motorie di Andria “Paideia” mentre gli aspetti logistici sono stati affidati al Circolo Tennis Andria.

Coinvolti gli istituti superiori: Liceo scientifico Nuzzi, ITIS Jannuzzi, ITES Carafa, IISS Colasanto; nonché le scuole secondarie di primo grado: Vaccina; Vittorio Emanuele III/Dante; Mariano-Fermi; Jannuzzi-Di Donna; Cafaro-Verdi; Imbriani-Salvemini; Manzoni-don Bosco; Dante-Rosmini; Cotugno-Maraldo.

«Molto bello il percorso fatto con le scuole – commenta l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari – che ci ha dato la possibilità intanto di proporre lo sport come benessere all’interno delle scuole stesse. E dunque un grazie va a tutte le comunità scolastiche, ai docenti ed ai dirigenti che hanno collaborato in questo percorso. E poi è bello ritrovarsi nella Pineta della nostra Villa Comunale, un’esperienza che ci ha dato la possibilità di vivere bene questo luogo, con un percorso sportivo insieme ai ragazzi e con la possibilità di parlare loro del tema della cura e del prendersi cura di se stessi, dei luoghi che ci circondano, della Città tutta! E poi una merenda sana ed un incontro con l’atleta Pasquale Selvarolo durante i suoi allenamenti proprio in villa comunale hanno fatto di questa giornata una grande festa». Nei prossimi giorni sono in programma altre iniziative sportive che coinvolgeranno gli studenti andriesi e delle città vicine.