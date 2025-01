«Tutto inizia con una delibera di Giunta Comunale la n. 163 del 26/09/2023 con la quale si prevedono nella nostra città 9 istituti comprensivi anziché 8, accorpati con criteri meramente numerici, delibera che la stessa Regione aveva bocciato, approvando un dimensionamento più omogeneo territorialmente e rispondente agli edifici scolastici presenti in città – spiega Coratella – Ma la Sindaca inspiegabilmente, senza ascoltare nessuno, si impose per far cambiare dalla Regione quel dimensionamento e far attuare il suo piano. Adesso a distanza di oltre 1 anno la Provincia BAT, vista l’inerzia del Comune di Andria, con deliberazione del 06/11/2024, ha proposto alla Regione l’applicazione di quel Piano di Dimensionamento che prevede lo scorporo della scuola dell’infanzia Carella dall’Istituto Verdi-Cafaro, per consentire al neo costituito Istituto Comprensivo Maraldo-Cotugno di avere quel numero minimo necessario di alunni iscritti per poter rimanere in vita».