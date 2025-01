«Un nuovo inizio ad Andria per il protagonismo giovanile»: la Federazione Provinciale dei Giovani Democratici BAT annuncia un’importante assemblea rivolta ai giovani di Andria e del territorio. L’incontro si terrà venerdì 24 gennaio, alle ore 18:30, presso la sede del Partito Democratico in Via Enrico Dandolo, e segnerà la ripartenza dei Giovani Democratici nella città. L’assemblea sarà presieduta dal Segretario Provinciale, Alberto De Toma, che guiderà i lavori e presenterà proposte e visioni per rafforzare il protagonismo giovanile.

«Si tratta di un’occasione cruciale per costruire una comunità attiva, in cui i giovani possano diventare veri protagonisti del cambiamento – si legge in una nota -. Tutti i cittadini, in particolare i giovani, sono invitati a partecipare e a contribuire a questo percorso di rinnovamento e impegno civile».