«Il sindacato Uil Scuola Bat disapprova la decisione presa dalla Regione relativamente al piano di dimensionamento scolastico che riguarda il primo ciclo delle scuole di Andria e che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico». A parlare è Raffaele Delvecchio, Segretario Territoriale della Uil Scuola Bat che invita, nella nota, il presidente regionale Emiliano, l’assessore all’Istruzione Leo, la Provincia Bat a rivedere la delibera regionale, approvata il 30 dicembre scorso, in cui viene stabilito un accorpamento del plesso della scuola dell’infanzia “Carella”, ora di pertinenza dell’IC “Verdi – Cafaro” al 3^ circolo “Cotugno” della città.

«Le motivazioni sono legate al fatto che il Consiglio comunale non abbia deliberato alcuna modifica. Cosa che invece ha fatto la Provincia Bat, ma quest’ultima – precisiamo – ha competenza solo sulle scuole secondarie di secondo grado e non sugli istituti comprensivi. Stupisce dunque che a fronte di una non decisione presa dal Comune di Andria si esprima la Regione, senza tener conto del parere del Comune – dice ancora Delvecchio – Anche la sindaca Giovanna Bruno ribadisce la sua posizione, di aver interpellato la Regione invitandola a rivedere la decisione perché l’accorpamento della scuola dell’infanzia “Carella” al nuovo istituto comprensivo “Cotugno” non è dettata da alcuna richiesta particolare, né dagli uffici scolastici provinciali e regionali, né da indicazioni regionali, né dal numero degli iscritti della Cotugno che metterebbero, altrimenti a rischio l’autonomia della scuola. Delvecchio ricorda infine come nell’incontro avvenuto nella sala consiliare del comune tra l’assessore Dora Conversano i dirigenti scolastici e le OO.SS si decise di non apportare modifiche all’attuale assetto delle scuole del primo ciclo».