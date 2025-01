Da oggi fino al 1 marzo 2025 è possibile presentare le istanze delle Barriere Architettoniche. Ne dà notizia l’assessora alla Persona Dora Conversano e la Dirigente del Settore Servizi Sociali Irene Turturo.

L’Avviso, inerente il “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO per favorire la “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” in esecuzione della L. 13 /1989 e ss. mm. informa i cittadini che la domanda di partecipazione deve essere inoltrata dal 23/01/2025 ed entro e non oltre il giorno 01/03/2025, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta corredata di “Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) e informativa sulla Privacy, debitamente firmate.

L’Avviso è pubblicato dal 23/01/2025 al 01/03/2025 sull’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Andria.

La modulistica può essere scaricata al seguente link.

L’istanza online può essere presentata tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Andria, mediante autenticazione SPID, al seguente link o attraverso la seguente procedura:

Accedere allo Sportello telematico -> Servizi Sociali -> Chiedere la concessione del contributo statale per la rimozione di barriere architettoniche

La stessa modulistica è anche reperibile presso il Settore Servizi Sociali di Piazza Trieste e Trento piano 2° nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.