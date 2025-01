Dopo le denunce degli scorsi giorni relativi alla situazione di degrado nelle strutture sportive cittadine e nelle palestre scolastiche, arriva la replica degli assessori al patrimonio ed allo sport rispettivamente Mario Loconte e Daniela Di Bari. La riportiamo integralmente.

Sullo stato degli impianti sportivi, a partire dai fatti accaduti nei giorni scorsi al Palasport, interviene l’assessore al Quotidiano con delega al Patrimonio e Manutenzione, arch. Mario Loconte per fare alcune precisazioni: «Durante la serata del 18 gennaio scorso, nessuna segnalazione è giunta presso la sala operativa della Polizia municipale che fa capo alla Multiservizi. Abbiamo appreso dell’accaduto oltre la mezzanotte, a evento già concluso. Ci siamo comunque attivati per garantire l’intervento il mattino della domenica, per un sopralluogo e la verifica dello stato dei luoghi. Quanto spiacevolmente verificatosi è stata la conseguenza imprevedibile di una pioggia eccezionale che ha danneggiato ulteriormente alcuni punti critici dei lucernari di copertura della struttura sportiva. Siamo consapevoli – aggiunge l’ass. Loconte – della necessità di dover risolvere talune situazioni, come il ripristino dell’impianto di riscaldamento e, rispetto a quanto accaduto, la necessaria sostituzione di tutti i lucernari, tre dei quali già sostituiti negli ultimi anni».

«Sulla questione dell’acqua calda, non c’è stata la preventiva attenzione da parte dei fruitori dell’impianto all’accensione delle relative caldaie qualche tempo prima dell’utilizzo, altrimenti sarebbe bastato chiamare il pronto intervento fin da subito per risolvere. Si dimentica purtroppo che per le condizioni di ristrettezza economico-finanziaria dell’Ente, è davvero complicato poter programmare interventi di manutenzione straordinaria e soprattutto fare fronte a costi importanti. Ricordo che negli ultimi tre anni, nonostante le limitate risorse, grazie ad un finanziamento regionale intercettato, abbiamo operato il ripristino di tutti gli intonaci e delle finiture degli spogliatoi, dei servizi e della palestra: sui social girano impropriamente foto vecchie non corrispondenti allo stato dei luoghi».

«Abbiamo inoltre provveduto alla sostituzione integrale dell’illuminazione a led, di tre dei lucernari e ripristino della pavimentazione dell’area di gioco, proprio per consentire, lo ricordo, gli ATP internazionali di tennis oltre gli europei di volley femminile. Siamo consapevoli della necessità di operare ulteriori ed estesi interventi di manutenzione per garantire la massima funzionalità e comfort del Palasport. Ricordo anche i lavori importanti eseguiti su altri impianti sportivi: a partire dallo Stadio Sant’Angelo dei Ricchi che ha visto l’integrale rifacimento della pista di atletica, della illuminazione e del campo di gioco, prima opera iniziata e conclusa con i fondi PNRR; con gli stessi sono in corso i lavori di realizzazione di un nuovo polo sportivo nel quartiere Monticelli; sullo stesso stadio degli Ulivi abbiamo effettuato importanti interventi sul potenziamento e sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro, potenziato tutto il sistema di videosorveglianza, ristrutturato la tribuna, incrementato i seggiolini».

«Anche sulle scuole ricordo che abbiamo operato la manutenzione straordinaria di due palestre, quella della Fermi e della Vittorio Emanuele III. Abbiamo in data odierna risolto i problemi di infiltrazione della palestra della Salvemini, chiusa solo per qualche giorno. Dopo anni di incuria siamo al lavoro su tutte le strutture sportive, per attivare percorsi volti a risolvere le relative note problematiche».

«La cura – aggiunge l’ass. alla Bellezza, con delega allo Sport, Daniela Di Bari – passa anche attraverso l’attenzione alle persone e alle realtà sportive. Fruttuosi sono stati i tanti momenti di ascolto, di condivisione e di azione con le realtà sportive, nella piena collaborazione tra i Settori. L’ascolto continuo ha portato anche a decisioni condivise come il rifacimento della pista di atletica, il nuovo polo sportivo nel quartiere Monticelli all’acquisto di attrezzature sportive inclusive nei diversi impianti e nel parco Cardinale Ursi. Continueremo a collaborare con i dirigenti scolastici per poter utilizzare, anche oltre l’orario curriculare, le relative strutture sportive come già avvenuto per alcuni istituti, perché, come riconosciuto dall’art. 33 della Costituzione dopo la recente modifica, lo Sport assume valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. L’incontro e l’azione quotidiana ci offrono l’opportunità di migliorare e lavorare continuamente nel bene della comunità».