«Disability Manager: è la figura che dovrà farsi carico di portare avanti le politiche votate all’accessibilità degli spazi pubblici, compreso il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche che ancora oggi, sono un ostacolo per le persone con disabilità. Da qualche settimana il Comune di Andria ha pubblicato il bando pubblico per individuare la figura del Disability Manager, una funzione importante che però l’attuale regolamento comunale prevede di far svolgere a titolo completamente gratuito. Un paradosso», secondo il dr. Cdl Antonio Paparusso, componente della commissione pari opportunità del comune di Andria.

«Chiediamo all’amministrazione di ritirare il bando in corso (con nuova scadenza fissata al 17 febbraio 2025 per mancanza di candidati alla prima scadenza) e riformulare in consiglio comunale il regolamento, soprattutto al punto riguardante i termini dell’incarico». «Proporre la gratuità per un compito così delicato è offensivo per il professionista che si è formato per diventare Disability Manager, ma è anche umiliante per le persone con disabilità che si vedono ancora attribuita dalla politica una bandierina di serie B». Una posizione confermata da Giuseppe Pistillo, anche egli stesso portatore di disabilità, presidente dell’associazione di promozione sociale “Oltre il Muro” e componente della commissione pari opportunità del comune di Andria. «Far valere i diritti delle persone disabili su un territorio urbano come quello di Andria non è una cosa che si fa in un’oretta al giorno e per beneficenza. Il Disability Manager dovrebbe avere un compenso e poter anche disporre di un budget per facilitare la vita di chi deve affrontare mille difficoltà».