E’ stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari, su tutto il territorio nazionale, da impiegare in progetti di Servizio civile universale.

E anche per questa annualità il Comune di Andria aderisce al bando: sono stati approvati i tre progetti candidati dall’Ente che si svolgeranno a partire dal prossimo settembre 2025, per un totale di 18 volontari che saranno scelti con procedura pubblica. Particolare attenzione è riservata ai giovani con minori opportunità (GMO), come ragazze e ragazzi con bassa scolarità, per i quali sono previsti posti dedicati.

La novità di quest’anno è l’aggiunta di un terzo progetto, “Up 2024”, che coinvolge il Settore Sociosanitario e vedrà i giovani volontari impegnati nell’assistenza ad adulti e anziani in condizioni di disagio.

«In continuità con quanto ci eravamo impegnati a fare lo scorso anno – dichiara l’Assessora al Futuro con delega alle Politiche Giovanili, Viviana Di leo – anche per il 2025 questo assessorato non solo ha rilanciato la proposta del Servizio Civile Universale, ma ha anche ampliato l’offerta: sono infatti tre i settori su cui vogliamo puntare, cultura, ambiente e socio-sanitario. I giovani che saranno scelti, attraverso selezione pubblica, saranno coinvolti in attività relative a questi ambiti. A tal proposito questi volontari saranno destinatari di attività di formazione specifica. Dopo il primo anno di collaborazione con i giovani volontari del Servizio Civile ci apprestiamo ad accoglierne altri 18 dando loro la possibilità di formarsi sia professionalmente sia per la crescita personale. Ma anche per l’ente il Servizio Civile rappresenta un’occasione di miglioramento degli obiettivi: basti pensare che nei soli primi quattro mesi di attività dei volontari selezionati a settembre 2024, con il loro aiuto il settore Ambiente è riuscito a concludere la redazione del Profilo della Salute, mentre il Settore Cultura ha migliorato la fruibilità della Biblioteca Comunale. Ci auguriamo che anche questa nuova annualità che partirà da settembre ci aiuti ancor più a raggiungere ulteriori risultati che si riverseranno a favore della collettività».

Gli operatori volontari selezionati riceveranno un’indennità mensile pari a € 507,30 netti per un servizio della durata di 12 mesi per circa 25 ore alla settimana.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande possono essere caricate sulla piattaforma online esclusivamente attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e le candidature dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

Per informazioni dettagliate sui progetti, l’elenco delle sedi comunali e il numero di posti disponibili, consultare il Bando volontari appena pubblicato sul sito del Dipartimento e disponibile al seguente link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/, nonché la sezione dedicata al Servizio Civile Universale presente sul sito istituzionale del Comune di Andria e raggiungibile al seguente link: https://www.comune.andria.bt.it/servizio-civile-universale/ o cliccando il banner in home page.