Potrebbe trascorrere poco più di un mese per veder pubblicato il bando da parte della Provincia BAT per i lavori di completamento degli accessi diretti al borgo di Montegrosso sulla SP2. Opere da circa 13 milioni di euro complessivamente, con un finanziamento regionale e provinciale, per un progetto che ha avuto il via libera all’interno della programmazione dei Fondi di Coesione ma per cui si attende solo l’adeguamento della progettazione alle nuove norme del codice degli appalti da parte dell’azienda che lo ha realizzato già nel 2021. Un lavoro che negli ultimi mesi non si è mai interrotto quello della Provincia nonostante le grandi difficoltà dovute alla cronica ormai mancanza di personale e le tante emergenze da affrontare. C’è però una novità rilevante anche sulla rotatoria provvisoria che al momento consente l’accesso alla borgata. Dovrà infatti essere rimossa necessariamente entro fine maggio per consentire di completare le procedure di collaudo entro fine giugno. I tempi, infatti, sono stretti rispetto alla chiusura del progetto di sistemazione della strada provinciale 2 con lavori ormai completati tempo fa ma con quella rotatoria di cantiere ancora posizionata allo svincolo per evitare di tagliare fuori Montegrosso dalle comunicazioni principali. Una evenienza che ora comunque sarà inevitabile almeno per il tempo necessario a completare le opere definitive che prevedono la realizzazione di tre rotatorie a partire dal ponte che attualmente permette la connessione con la SP30 verso Minervino. Saranno completate anche le complanari su tutta la strada ma dovranno essere effettuati ben 139 espropri le cui procedure sono in essere a seguito della variante urbanistica approvata dal Comune di Andria. I problemi sulla rotatoria di cantiere attualmente in uso sono davvero tanti considerando che non si contano più gli incidenti stradali provocati. Illuminazione assente, strada che diventa stretta e fondo particolarmente rovinato alla base di numerosi incidenti. L’ultimo ieri sera con un’auto vettura, una Renault Clio terminata proprio all’interno della rotatoria dopo esser finita contro il guard rail posizionato a protezione. Ferite due persone trasportate ad Andria ed ingenti danni. Fino a tarda sera la rotatoria è stata presidiata dalla Polizia Locale andriese in attesa di ripristinare un minimo di sicurezza. L’attesa comunque ora resta tanta su di una vicenda che cerca una risoluzione definitiva con questo progetto.