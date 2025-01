Il racconto di una gara che non c’è stata a causa delle intense piogge che da un paio di giorni stanno interessando la Puglia. Gara rinviata a data da destinarsi. Esito di Brindisi – Fidelis Andria che al quindicesimo incontro della storia in terra messapica devono attendere per lo svolgimento della 19esima giornata del girone H di serie D. Troppo proibitive le condizioni climatiche ma soprattutto complicate le condizioni del terreno di gioco del “Fanuzzi” già saggiate a circa mezz’ora dal match attorno alle 15,30 dal direttore di gara il sig. Giorgio D’Agnillo della sezione di Vasto e dai due capitani Oliver Kragl per la Fidelis e Leonardo Nunzella per il Brindisi. Il rinvio prima alle 16,15 per l’inizio del match rispetto alle 16 e le fasi del riscaldamento nel tentativo con gli addetti al terreno di gioco di far defluire acqua da alcune zone del campo. Poi il ritorno negli spogliatoi ed il nuovo sopralluogo con la terna ed i capitani sino al rinvio dell’inizio alle 16,45. Ultimo tentativo in un pomeriggio che avrebbe rappresentato comunque un derby importante per le due squadre. Un testa coda formalmente (anche se il Brindisi sul campo non ha 3 punti ma 17), che la Fidelis avrebbe affrontato con in campo la novità Balba dal primo minuto ed il ritorno di capitan Kragl al fianco di Fantacci ed alle spalle di Da Silva. Una sfida che il Brindisi, di contro, avrebbe affrontato con gli innesti di Yangba e Incerti nel 3-5-2 con Citro-Rajkovic coppia d’attacco. Ma per il momento è tutto sospeso. Bisognerà attendere per il derby per cui non c’è ancora una data di recupero ma la Fidelis domenica prossima, persa momentaneamente la testa della classifica attende domenica prossima il Matera al “Degli Ulivi”. Per il Brindisi, invece, gara esterna importantissima contro la Real Acerrana.