Un gravissimo incidente stradale nella serata di Natale poco dopo le 20 ad Andria sulla strada provinciale 2 nei pressi dell’uscita Monte Faraone. Tre auto coinvolte con un morto sul colpo sbalzato fuori da una auto che ha preso fuoco subito dopo l’impatto. La vittima aveva circa 50 anni. Quattro i feriti soccorsi e portati nel pronto soccorso di Andria. Due feriti sono stati poi portati a Barletta. Di questi due in gravissime condizioni, uno dei quali dato inizialmente per deceduto ma invece salvato dai soccorritori dopo esser stato estratto dalle lamiere contorte. Un 19enne è stato trasferito al Policlinico di Bari mentre altri tre restano ricoverati in prognosi riservata. Sul posto necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di diverse equipe sanitarie del 118. Le indagini affidate alla Polizia di Stato. Sul posto anche i carabinieri.