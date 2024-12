È online Arrabbiate, il podcast, prodotto dal Circolo dei Lettori di Andria nell’ambito del progetto Genere in Comune per il Comune di Andria, che mette al centro la parità di genere, raccontata con la forza e l’autenticità della Generazione Z. Quattro episodi, un viaggio intenso tra linguaggio, stereotipi, lavoro e violenza di genere, realizzato da tre ragazze, Angela Cioce, Clotilde Saponara e Silvia Divenuto, che hanno scelto di trasformare la loro rabbia in un microfono aperto per il cambiamento.

Il titolo, Arrabbiate, non è casuale. È un invito a sentirsi coinvolti, a non restare in silenzio di fronte alle disuguaglianze. Ma è anche un monito: la rabbia, quella costruttiva, può essere un motore potente per smuovere le coscienze e immaginare un mondo migliore. Ogni episodio affronta un tema cruciale con la sensibilità, la creatività e il coraggio di chi crede che le parole possano davvero cambiare le cose.

Nel primo episodio si parla di linguaggio di genere: quanto le parole che scegliamo riflettono e alimentano stereotipi? Dal linguaggio sessista agli sforzi per una comunicazione più inclusiva, si scopre che anche il modo in cui parliamo è una battaglia per l’uguaglianza.

Il viaggio prosegue affrontando la violenza di genere: come riconoscerla, come combatterla, ma soprattutto come superare il silenzio che la circonda. Il terzo episodio ci porta nel mondo del lavoro, dove ancora oggi le donne affrontano ostacoli strutturali e culturali, ma anche una resistenza costante e piena di speranza. Infine, l’ultima puntata guarda al futuro, immaginando come la parità possa diventare realtà con il contributo di ciascuno di noi.

A rendere unico questo podcast non è solo il contenuto, ma anche il sound design curato da Molla, che ha dato ritmo e anima alle voci delle autrici, trasformando ogni episodio in un’esperienza immersiva.

“Arrabbiate è nato da un’urgenza condivisa: parlare alla nostra generazione, quella che ha la forza e il dovere di cambiare le cose. Non vogliamo solo raccontare la parità, ma farla sentire,” spiegano le autrici.

Il podcast non è solo un racconto, ma un dialogo aperto con chi ascolta. Gli episodi sono un invito a riflettere e agire. “Non basta arrabbiarsi, bisogna trasformare la rabbia in impegno,” continuano le autrici.

Tra gli ospiti del podcast ricordiamo la sociolinguista Vera Gheno, la giornalista e scrittrice Emanuela Grigliè, la sindaca di Andria Giovanna Bruno, la responsabile del Centro Antiviolenza Riscoprisì Patrizia Lomuscio e l’assessora al futuro Viviana Di Leo.

Arrabbiate è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcasting.

Ascoltare significa esserci, condividere significa costruire: tu che parte vuoi avere in questo cambiamento?

Dove ascoltarlo?

Su:

Spotify: https://open.spotify.com/show/0ifhFTmSQ76dqeDKxIMJeE

Apple podcast: https://podcasts.apple.com/…/arrabbiate/id1786461846

Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/arrabbiate–6449246

Amazon Music: https://music.amazon.com/…/218c6fc1-9af8-4962-a38e…