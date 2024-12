Il laboratorio artigianale di “Open Light Caffè” di Andria, nei giorni scorsi, ha aperto le sue porte a sette giovani di una comunità per minori del territorio, protagonisti di un pomeriggio diverso dal solito: mani in pasta, letteralmente, per creare biscotti a tema Natale. Un bel momento per questi giovani che in occasione delle festività natalizie non possono vivere momenti di vera serenità come per molti altri coetanei.

Il loro entusiasmo è stato evidente sin da subito.

Un dolce momento, tutto natalizio, anche per Open Light Caffè che sin da subito ha accetto la proposta delle educatrici della comunità per minori.

Il servizio.