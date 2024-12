Il “Progetto Barnaba – dare credito alla speranza”, promosso dalla Caritas Diocesana di Andria, compie vent’anni e in questa occasione viene rilanciato un corso gratuito dedicato a tutti coloro che desiderano intraprendere la formazione all’autoimprenditorialità. Promotori sono gli Animatori di Comunità del Progetto Policoro che vede partecipi oltre alla Caritas diocesana l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e il Servizio di Pastorale giovanile.

L’obiettivo del corso è quello di sostenere e incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, guidando gli aspiranti imprenditori a concretizzare la propria idea d’impresa mediante l’acquisizione di conoscenze necessarie per la start-up.

Il titolo del corso è “GENERATI O N”. La comunità ecclesiale, sempre attenta al mondo del lavoro, in questi ultimi anni ha saputo far sentire la sua voce, anche attraverso le parole di papa Francesco, per mettere al centro i giovani, a non rubare loro la speranza, a promuovere occasioni di formazione e di accompagnamento perché possano trovare nel lavoro la propria dignità e la libertà di rimanere nella propria terra contribuendo ad essere fattore di crescita e di benessere.

Il corso sarà avviato il 16 gennaio 2025 per concludersi il 1° marzo, rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni (requisito base) e consiste in 7 incontri (dalle ore 19.30 alle ore 21.30) che si terranno ad Andria presso Caritas Diocesana in Via Enrico de Nicola, 15 (il calendario sarà comunicato in sede di iscrizione). La partecipazione è gratuita (prevista solo una quota una tantum di 10,00 €) e il numero dei partecipanti è fissato a 20.

Il corso sarà tenuto da esperti del settore che guideranno i partecipanti attraverso tutte le fasi necessarie per avviare una propria attività.

Ci si potrà iscrivere entro il 10 gennaio 2025 attraverso il QR code riportato sulla locandina.